Antep'in Brezilyalı oyuncusu Jose Figueiredo, Beşiktaş'a koşuyor…
Joao Figueiredo adım adım Beşiktaş'a! İşte yapılan teklif
Devre arasında kadrosunu Aboubakar, Onur Bulut ve Omar Colley gibi isimlerle güçlendiren Beşiktaş'ta transfer çalışmaları hız kazandı. Kartal, Gaziantep FK'nın Brezilyalı golcüsü Joao Figueiredo'yu sezon sonuna kadar kiralamak için teklifini sundu. İşte ayrıntılar...
Beşiktaş Haberleri
Yayın Tarihi: 13.02.2023- 06:40
Fotomaç'ın haberine göre; TFF'nin ligden çekilen Hatayspor ya da Gaziantep'ten oyuncu alınması durumunda 9 yabancı olarak sahada görev almasına olanak sağlayan kararı sonrasında kolları sıvayan siyahbeyazlılar Gaziantep'in Brezilyalı golcüsü için ilk teklifi yaptı.
Buna göre Joao Figueiredo sezon sonuna kadar siyah-beyazlı formayı giyecek.