Konyaspor forması giyen Amir Hadziahmetovic için kulübüyle anlaşma sağlayan Beşiktaş, artık transferi resmen duyurmak geri sayıma geçti.
Beşiktaş Amir Hadziahmetovic'te son düzlükte! Sözleşmeye bonus maddesi de eklendi
2022-2023 sezonunun 2. transfer ve tescil döneminin başlamasıyla birlikte Beşiktaş, çalışmalarına hız verdi. Siyah-beyazlılar Spor Toto Süper Lig ekibi Konyaspor'da forma giyen Amir Hadziahmetovic için temaslarını sıklaştırırken, yeşil-beyazlılara bonuslu bir teklif sundu. İşte detaylar... | Beşiktaş transfer haberleri (BJK spor haberi)
Beşiktaş Haberleri
Yayın Tarihi: 01.02.2023- 06:40
Siyah- beyazlıların, birçok takımın takibinde olan 25 yaşındaki orta sahayı bugün açıklaması bekleniyor.
Fotomaç'ın haberine göre; 3 milyon euro bonservis ödenecek Boşnak orta sahada ayrıca 1 milyon euro'luk bonus maddesi bulunuyor.