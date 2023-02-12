Beşiktaş'ta Aboubakar ve Amir transferleri sonrasında, sürpriz olarak Omar Colley ile Onur Bulut kadroya dahil edildi.
BEŞİKTAŞ HABERLERİ - Kartal'da 2 isim yolcu! Teklif bekleniyor
Beşiktaş'ta transfer çalışmaları sürüyor. Devre arası transfer döneminde kadrosuna 4 futbolcu dahil eden siyah-beyazlı ekip, 2 yıldızı ile yolları ayırmayı düşünüyor. İşte haberin detayları... | Beşiktaş haberleri
Beşiktaş Haberleri
Yayın Tarihi: 12.02.2023- 06:40
4 transfer yapan siyah-beyazlılarda teknik direktör Şenol Güneş, Romain Saiss'in performansından memnun olmadığı için sol stopere Colley 2.5 milyon Euro'ya Sampdoria'dan alındı.
Saiss'e gözdağı veren teknik ekibin bir diğer isteği de yerine getirildi ve Onur Bulut ara transferde 1 milyon Euro serbest kalma bedeli kullanılarak kadroya katıldı.