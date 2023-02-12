TEKLİF BEKLENİYOR

Sabah'ın haberine göre Beşiktaş yönetimi, iki oyuncu için de tatmin edecek teklifler gelmesi halinde değerlendirmeye alacak. Siyah beyazlılar, Saiss için 5 milyon Euro, Rosier için 7 milyon Euro bonservis belirledi.