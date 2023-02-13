Beşiktaş, 16 Şubat Perşembe günü Uefa Konferans Ligi'nde oynanacak olan Trabzonspor-Basel maçı için destek çağrısında bulundu. Bordo mavililerin, "Basel ile oynayacağımız karşılaşmaya renk ve arma ayırmaksızın hepinizi bekliyoruz. Bilet gelirlerinin tamamının depremzedelere gönderileceği bu maçta; hep birlikte tribünde olalım" mesajını alıntılayan siyah beyazlılar, "Gelin, yaralarımızı hep birlikte saralım, tüm Türkiye bordo mavi olalım!" mesajını paylaştı.
İŞTE O PAYLAŞIM:
Gelin, yaralarımızı #HepBirlikte saralım, tüm Türkiye bordo mavi olalım! 🇹🇷— Beşiktaş JK (@Besiktas) February 13, 2023
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