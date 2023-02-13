Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi, merkez üssü Kahramanmaraş olan depremlerden etkilenen Beşiktaşlı Arda Can, Cenk ve Galatasaray taraftarı Arda ile görüntülü konuşma gerçekleştirdi.

Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi, depremlerden etkilenen Beşiktaşlı Arda Can, Cenk ve Galatasaraylı Arda ile telefonda görüntülü olarak görüştü.

Kahramanmaraş'ta meydana gelen 7.7 ve 7.6'lık depremlerden etkilenen vatandaşlara maddi ve manevi anlamda destek verilmesi için spor camiasında da yardımlar sürüyor. Birçok kulüp yardım malzemeleri toplarken, futbolcular da enkaz altından çıkarılan vatandaşlarla görüşerek onlara moral veriyor. Bu görüşmelerden birini de Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi gerçekleştirdi. Çebi, Beşiktaşlı Arda Can, Cenk ve Galatasaraylı Arda ile telefonda görüntülü olarak görüştü.

Siyah-beyazlıların sosyal medya hesabından paylaşılan videoya, "En kısa sürede sağlığınıza kavuşmanızı diliyoruz, sizler bizim umudumuz oldunuz" notu düşüldü.