Beşiktaş'ta ara transfer çalışmaları tüm hızıyla sürüyor. İlk hamlesini Vincent Aboubakar ile yapan Kartal, ikinci transferini de bitirdi.

Siyah beyazlıların, Süper Lig takımlarından Konyaspor forması giyen Amir Hadziahmetovic ile her konuda anlaşma sağladı belirtildi.

Öte yandan Beşiktaş'ın prensip anlaşmasına vardığı Amir Hadziahmetovic'in bugün İstanbul'da olacağı kaydedildi.

Siyah beyazlıların transfer için 3.2 milyon Euro bonservis ödeyeceği aktarıldı. Kartal, Boşnak orta saha ile de 4.5 yıllık sözleşme imzalayacak.