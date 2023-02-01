Spor Toto Süper Lig'in 23. haftasında Sivasspor ile Beşiktaş karşı karşıya gelecek. Geçtiğimiz haftalarda Sivas 4 Eylül Stadyumu'nun zemininde çıkan sorun nedeniyle Teco Karacabey Belediye maçı Kayseri'de, Adana Demirspor maçı da Malatya'da oynanmıştı.
Saha düzeltme çalışmalarına başlayan Sivasspor Kulübü, yaklaşık 1 aylık çalışma neticesini olumlu sonuçlandırdı.
Alınan bilgiye göre hafta sonu Sivas 4 Eylül Stadyumu'nda oynanması planlanan Sivasspor-Beşiktaş maçı öncesi TFF yetkilileri sahayı incelemek üzere bugün kente gelecek. Federasyon yetkilileri sahayı inceledikten sonra maçın söz konusu stadyumda oynanıp oynanmayacağına dair karar verecek.
Sivasspor-Beşiktaş maçı öncesi gözler TFF'de!
Saha zemini bakımda olan Sivas 4 Eylül Stadı için TFF yetkilileri bugün statta incelemelerde bulunucak. TFF yetkilileri hafta sonu Sivasspor ile Beşiktaş arasında Sivas 4 Eylül Stadyumunda oynanması planlanan maç için yapacağı incelemenin ardından zeminin futbol için uygun olup olmadığına karar verecekler. İşte detaylar... | Son dakika Beşiktaş haberleri (BJK spor haberi)
Beşiktaş Haberleri
Yayın Tarihi: 01.02.2023- 09:48
Spor Toto Süper Lig'in 23. haftasında Sivasspor ile Beşiktaş karşı karşıya gelecek. Geçtiğimiz haftalarda Sivas 4 Eylül Stadyumu'nun zemininde çıkan sorun nedeniyle Teco Karacabey Belediye maçı Kayseri'de, Adana Demirspor maçı da Malatya'da oynanmıştı.