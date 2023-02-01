Sivasspor-Beşiktaş maçı öncesi gözler TFF'de!

Saha zemini bakımda olan Sivas 4 Eylül Stadı için TFF yetkilileri bugün statta incelemelerde bulunucak. TFF yetkilileri hafta sonu Sivasspor ile Beşiktaş arasında Sivas 4 Eylül Stadyumunda oynanması planlanan maç için yapacağı incelemenin ardından zeminin futbol için uygun olup olmadığına karar verecekler. İşte detaylar... | Son dakika Beşiktaş haberleri (BJK spor haberi)

Beşiktaş Haberleri Yayın Tarihi: 01.02.2023- 09:48