Beşiktaş, Spor Toto Süper Lig'in 22. haftasında Fatih Karagümrük'e konuk oldu. Müsabaka 1-1'lik beraberlik ile sonuçlandı.
Beşiktaş'ta Cenk Tosun farkı! Weghorst'u geride bıraktı
Beşiktaş haberi: Siyah-beyazlılarda teknik direktörlüğe Şenol Güneş'in gelmesinin ardından Cenk Tosun'daki yükseliş dikkat çekiyor. Millli futbolcu, Karagümrük maçında attığı golle Weghorst'u geride bırakarak Beşiktaş'ın bu sezonki en golcü ismi olmayı başardı.
Beşiktaş Haberleri
Yayın Tarihi: 01.02.2023- 13:10
Siyah-beyazlılarda son haftaların formda ismi Cenk Tosun, Karagümrük filelerine gönderdiği gol ile bu sezon Süper Lig'deki gol sayısını 9'a çıkardı.
Fanatik'in haberine göre; bu gol aynı zamanda Cenk'in kariyerindeki Fatih Karagümrük'e karşı kaydettiği ilk gol oldu.