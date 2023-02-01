Bir önceki hafta Alanyaspor'a karşı attığı 2 gol sonrası siyah-beyazlıların Vodafone Park'taki en çok gol atan oyuncusu unvanına da ulaşan Cenk Tosun, bu sezon ligde Trabzonspor, Galatasaray, Kasımpaşa ve Konyaspor'a 1, Ümraniyespor ve Alanyaspor'a ise 2 gol kaydetti.