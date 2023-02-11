Beşiktaş'ta transfer çalışmaları aralıksız devam ediyor. Ara transfer döneminde kadrosunu 4 isimle güçlendiren siyah-beyazlılar, Aboubakar'dan önce görüşme yaptıkları Aaron Boupendza ile yeniden ilgilenmeye başladı.
BEŞİKTAŞ TRANSFER HABERİ - Kartal'dan Boupendza harekatı! Hesaba uygun
Devre arası transfer çalışmalarını sürdüren Beşiktaş, kanat bölgesi için kadrosuna takviye yapmak istiyor. Hesabına uygun bir isim arayan siyah-beyazlı ekip, daha önce de ilgilendiği Aaron Boupendza'ya rotasını geri çevirdi. İşte detaylar... | Beşiktaş haberleri
Fotomaç'ın haberine göre Hatayspor'da Süper Lig gol kralı olan Aaron Boupendza'nın menajeri Ekim ayından beri sakat olan oyuncunun sağlık raporlarını kulübe gönderdi. İki hafta içinde %100 sahalara dönebileceğiyle ilgili doktor raporlarını sunarken, Boupendza'nın Türkiye'ye dönmeye hazır olduğunu iletti.
BORINI'DEN HESAPLI
Borini'ye yılda 2 milyon euro'dan üç yılda 6 milyon euro ve Karagümrük'e de 1.5 milyon euro bonservis bedeli ödemeye hazırlanan Beşiktaş'ın kafası bu teklifle karıştı.