Beşiktaş kalecisi Mert Günok: Umarım enkazda kalanlar da bir an önce bulunur!

Beşiktaş kalecisi Mert Günok: Umarım enkazda kalanlar da bir an önce bulunur!

Beşiktaş’ın file bekçisi Mert Günok, Vodafone Park’taki deprem yardım merkezine gelerek yardım toplama çalışmalarına katıldı. Günok, herkesin yardıma koştuğunu ifade ederek, "Vefat edenlere Allah’tan rahmet diliyorum. Umarım enkazda kalanlar da bir an önce bulunur" ifadelerini kullandı. İşte detaylar... | Son dakika Beşiktaş haberleri (BJK spor haberi)

Beşiktaş Haberleri Yayın Tarihi: 08.02.2023- 17:32