Beşiktaş, son olarak Kayserispor forması giyen Onur Bulut ile 3.5 yıllık sözleşme imzaladı.



Transfer döneminde çalışmalarına devam eden Beşiktaş, Vincent Aboubakar ve Amir Hadziahmetovic'in ardından üçüncü transferini yaptı. Siyah-beyazlılar, Kayserispor ile sözleşmesini tek taraflı fesheden Onur Bulut ile anlaşmaya vardığını açıkladı. Geçtiğimiz günlerde Kayserispor ile 3 yıllık yeni sözleşme imzalayan milli savunmacı, anlaşmasını tek taraflı olarak feshetti. Beşiktaş, oyuncuyla 3.5 yıllık sözleşme imzaladı.



Siyah-beyazlılardan konuyla ilgili yapılan açıklamada "Profesyonel Futbolcu Onur Bulut'un Transfer Süreci Tamamlandı. Kulübümüz, profesyonel futbolcu Onur Bulut ile 2025-26 sezonu sonuna kadar sözleşme imzalamıştır" ifadeleri kullanıldı.