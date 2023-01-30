Fotomaç'ın haberine göre gündeme gelen isim Okay Yokuşlu. Kartal kariyerini West Bromwich Albion'de sürdüren 28 yaşındaki futbolcu için İngiliz ekibiyle görüşmeye başladı. Okay'ın da sıcak baktığı öğrenildi. Bu gelişme yöneticileri daha da motive etti.