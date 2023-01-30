Süper Lig'de art arda 5 maç kazanarak şampiyonluk ümitlerini canlı tutan Beşiktaş, orta saha sahasını güçlendirmek için atağa kalktı. Gedson Fernandes'in çok yalnız kaldığını düşünen teknik direktör Şenol Güneş buraya takviye istedi. Siyah-beyazlı takım da yerli bir ismi renklerine bağlamayı planlıyor.
BEŞİKTAŞ HABERLERİ - Kartal'dan İngiltere çıkartması! Gedson'a partner geliyor
Süper Lig'de son 5 maçını kazanarak şampiyonluk yarışına tutunan Beşiktaş, yüzünü transfere çevirdi. Teknik direktör Şenol Güneş, Gedson Fernandes'e orta sahada çok fazla yük binmesi üzerine yönetimden takviye istedi. Kartal, orta saha transferi için İngiltere'ye çıkartma yapacak. İşte haberin detayları... | Beşiktaş haberleri
Fotomaç'ın haberine göre gündeme gelen isim Okay Yokuşlu. Kartal kariyerini West Bromwich Albion'de sürdüren 28 yaşındaki futbolcu için İngiliz ekibiyle görüşmeye başladı. Okay'ın da sıcak baktığı öğrenildi. Bu gelişme yöneticileri daha da motive etti.
İNGİLTERE'DE ÇOK SEVİLİYOR
Okay Yokuşlu sezon başında Celta Vigo'dan West Bromwich Albion'a geçmişti. Beşiktaş, İngiliz temsilcisine satın alma opsiyonuyla kiralama teklifinde bulunacak.