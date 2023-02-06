Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş, Sivasspor yenilgisinin ardından "Kalacaklar ve gideceklerle gelecek sezonun planlamasını yapacağız" ifadelerini kullanıp değişim sinyali vermişti. Siyah-beyazlılarda sezon sonunda 9 futbolcunun mukavelesi sona erecek. Sabah'ta yer alan habere göre bunlardan 5'i ile yolların ayrılmasına kesin gözüyle bakılıyor. Sözleşmesi devam eden ancak kadroda düşünülmeyenlerle birlikte gönderilecekler listesindeki sayının artması bekleniyor. İşte 9 oyuncunun durumu:
Beşiktaş'ta ayrılacaklar belli oldu! Şenol Güneş,,,
Beşiktaş, Süper Lig'in 23. haftasında Sivasspor'a 1-0 mağlup olarak zirve yarışın büyük bir yara almıştı. Siyah-beyazlılarda Şenol Güneş ise bu maçın ardından radikal kararlar aldı. İşte Güneş'in gözden çıkardığı isimler...
ATİBA HUTCHINSON
39 yaşındaki emektar futbolcu, sezon sonu itibarıyla takımda yok. Kanadalı oyuncuya antrenörlük teklifi yapılacak ve karar kendisine bırakılacak.
JOSEF DE SOUZA
Bu sezon sakatlıklar nedeniyle verim alınamayan Brezilyalı orta saha ile yeni sözleşme yapılmayacak ve emekleri için teşekkür edilecek.