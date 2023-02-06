Beşiktaş'ta ayrılacaklar belli oldu! Şenol Güneş,,,

Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş, Sivasspor yenilgisinin ardından "Kalacaklar ve gideceklerle gelecek sezonun planlamasını yapacağız" ifadelerini kullanıp değişim sinyali vermişti. Siyah-beyazlılarda sezon sonunda 9 futbolcunun mukavelesi sona erecek. Sabah'ta yer alan habere göre bunlardan 5'i ile yolların ayrılmasına kesin gözüyle bakılıyor. Sözleşmesi devam eden ancak kadroda düşünülmeyenlerle birlikte gönderilecekler listesindeki sayının artması bekleniyor. İşte 9 oyuncunun durumu: