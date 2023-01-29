Beşiktaş, Spor Toto Süper Lig'de VavaCars Fatih Karagümrük ile oynayacağı maçın hazırlıklarına, Nevzat Demir Tesisleri'nde yaptığı antrenmanla devam etti.Basına kapalı idman, yaklaşık 1.5 saat sürdü.
Teknik Direktör Şenol Güneş'in yönetiminde yapılan antrenman, kondisyon ve taktik çalışmasıydı. Isınma koşuları ve pas çalışmasıyla başlayan idman, minyatür kale ve taktiksel çift kale oynanan maçla sona erdi.
Siyah-beyazlılar, VavaCars Fatih Karagümrük maçı hazırlıklarını, 30 Ocak saat 17.00'de Nevzat Demir Tesisleri'nde basına kapalı yapacağı antrenmanla tamamlayıp kampa girecek.