Beşiktaş'ta Karagümrük maçı hazırlıkları sürüyor!

Beşiktaş, Süper Lig’de Fatih Karagümrük ile oynayacağı maçın hazırlıklarına, Nevzat Demir Tesisleri’nde yaptığı antrenmanla devam etti. İşte detaylar... | Son dakika Beşiktaş haberleri (BJK spor haberi)

Beşiktaş Haberleri Yayın Tarihi: 29.01.2023- 15:02