Kartal'ın sezon başında Everton'dan büyük umutlarla kiraladığı Dele Alli sonunda futbola döndü. Teknik Direktör Şenol Güneş'in Corendon Alanyaspor maçında ilk 11'de forma verdiği İngiliz yıldız orta sahadaki performansı, enerjisi ve mücadeleci futboluyla ilk kez alkış topladı.
Beşiktaş'ta Dele Alli'ye Şenol Güneş etkisi!
Beşiktaş haberi: Siyah-beyazlılar, Süper Lig'in 21. haftasında sahasında Alanyaspor'u 3-0'lık skorla mağlup etmişti. Kartal'da beklenilen performansa bir türlü ortaya koyaman Dele Alli, Alanya maçında ortaya koyduğu futbolla alkış topladı. İngiliz yıldızın formundaki yükselişin sebebi ortaya çıktı. İşte ayrıntılar... (BJK spor haberi)
DELE ALLI SEFERBERLİĞİ
Siyah-beyazlı kulüpte Başkan Ahmet Nur Çebi'den, tesislerdeki çalışanlara kadar herkes Dele Alli için adeta seferber oldu. Başkan Çebi, Alanyaspor maçından önce özel bir görüşme gerçekleştirdiği yetenekli oyuncuya moral aşıladı. Teknik patron Şenol Güneş ve takım arkadaşları da Dele Alli'ye her fırsatta tam destek verdi. Psikolog Turgay Biçer'in de İngiliz futbolcuyla sık sık görüştüğü ve motivasyonunun yükselmesinde çok önemli rol oynadığı öğrenildi.
ÇALIŞMAYI HİÇ BIRAKMADI
Milliyet'in haberine göre, dünyaca ünlü futbolcunun ise en zor zamanlarında bile çalışmayı hiç bırakmadığı ve profesyonelliğin tüm koşullarını yerine getirdiği aktarıldı. Bu yönüyle Şenol Güneş'in takdirini kazanan Dele Alli, takım arkadaşları tarafından da sürekli desteklendi.