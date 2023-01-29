DELE ALLI SEFERBERLİĞİ

Siyah-beyazlı kulüpte Başkan Ahmet Nur Çebi'den, tesislerdeki çalışanlara kadar herkes Dele Alli için adeta seferber oldu. Başkan Çebi, Alanyaspor maçından önce özel bir görüşme gerçekleştirdiği yetenekli oyuncuya moral aşıladı. Teknik patron Şenol Güneş ve takım arkadaşları da Dele Alli'ye her fırsatta tam destek verdi. Psikolog Turgay Biçer'in de İngiliz futbolcuyla sık sık görüştüğü ve motivasyonunun yükselmesinde çok önemli rol oynadığı öğrenildi.