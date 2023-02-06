Beşiktaş'ta 3. dönemini geçiren Vincent Aboubakar, Takvim'in haberine göre şu ana kadar gösterdiği perfformansla hayal kırıklığı yarattı.
Beşiktaş'ta Aboubakar şoku! Performansı hayal kırıklığı yarattı
Beşiktaş'ta Aboubakar şaşkınlığı devam ediyor. Kamerunlu forvet transfer olduğu günden bu yana skor katkısı yapamazken sergilediği futbolla da vasatın altında kaldı. İşte detaylar... BJK SPOR HABERLERİ
Beşiktaş'ta 3. dönemini geçiren Vincent Aboubakar, Takvim'in haberine göre şu ana kadar gösterdiği perfformansla hayal kırıklığı yarattı.
Kamerunlu golcü Beşiktaş forması altında 4 maça çıkarken takımına gol veya asist katkısında bulunamadı.
31 yaşındaki forvet oyuncusu 4 karşılaşmanın 3'üne ilk 11'de başladı ve ortalama 60 dakika süre aldı. Hücumda çok etkisiz gözüken Kamerunlu forvet şu ana kadar maç başına 1.5 şut çekmiş ve bu şutlarda 0.5 isabet sağlamış durumda.