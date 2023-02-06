31 yaşındaki forvet oyuncusu 4 karşılaşmanın 3'üne ilk 11'de başladı ve ortalama 60 dakika süre aldı. Hücumda çok etkisiz gözüken Kamerunlu forvet şu ana kadar maç başına 1.5 şut çekmiş ve bu şutlarda 0.5 isabet sağlamış durumda.

