Beşiktaş'ın kadrosuna katmak istediği isimlerden biri olan Borini için Karagümrük ile pazarlıklar devam ediyor.
Beşiktaş Borini transferini takas + para ile bitiriyor!
Beşiktaş transfer haberi: Şenol Güneş yönetiminde kadrosunu güçlendirmek için çalışmalarını sürdüren siyah-beyazlılar, Karagümrük'ten Borini'yi renklerine bağlamak için görüşmelerini sürdürüyor. Beşiktaş, İtalyan yıldız için bir miktar para ve sürpriz bir ismi teklif etti. İşte detaylar...
Beşiktaş Haberleri
Yayın Tarihi: 04.02.2023- 09:47
Fotomaç'ın haberine göre; siyah-beyazlıların 1 milyon euro + bir kiralık oyuncu teklifine karşılık, Karagümrük cephesinin N'Koudou'yu istediği ifade edildi.
Borini'yi almak için bir yabancı ile yollarını ayırmak zorunda olan siyah-beyazlıların bu teklife olumlu baktığı belirtildi.