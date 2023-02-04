Beşiktaş Borini transferini takas + para ile bitiriyor!

Beşiktaş transfer haberi: Şenol Güneş yönetiminde kadrosunu güçlendirmek için çalışmalarını sürdüren siyah-beyazlılar, Karagümrük'ten Borini'yi renklerine bağlamak için görüşmelerini sürdürüyor. Beşiktaş, İtalyan yıldız için bir miktar para ve sürpriz bir ismi teklif etti. İşte detaylar...

Beşiktaş Haberleri Yayın Tarihi: 04.02.2023- 09:47