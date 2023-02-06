Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş, Kahramanmaraş'ta yaşaşan 2 büyük deprem sonrası depremzedeler için yardım çağrısında bulundu. Kulübün sosyal medya hesabından yapılan bu çağrıda Güneş, "Beşiktaş camiası olarak maddi ve manevi ne varsa tüm yardımı yapmaya hazırız. Taraftara da sesleniyorum. Halkımıza yardımcı olmak için destek bekliyoruz." dedi.

Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş, Kahramanmaraş'ta yaşaşan 2 büyük deprem sonrası depremzedeler için yardım çağrısında bulundu. Kulübün sosyal medya hesabından yapılan bu çağrıda Güneş, "Hepimizin başı sağ olsun. Ölenlerin yakınlarına bağ sağlığı diliyorum. Yaralılara acil şifalar diliyorum. Beşiktaş camiası olarak maddi ve manevi ne varsa tüm yardımı yapmaya hazırız. Oyuncularla aramızda da konuştuk. Aynı desteği yapacağız. Taraftara da sesleniyorum. Halkımıza yardımcı olmak için destek bekliyoruz." ifadelerini kullandı.