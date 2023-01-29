Beşiktaş, transfer çalışmalarına aralıksız olarak devam ediyor. Yönetim dört koldan arayışlarını sürdürürken, menajerler de kulübün kapısını aşındırmaya devam ediyor.
BEŞİKTAŞ TRANSFER HABERİ - Beşiktaş'a Paraguaylı stoper! Satın alma opsiyonu...
Şampiyonluk yarışında yoluna emin adımlarla ilerleyen Beşiktaş'ta gözler transfere çevrildi. Stoper takviyesi yapmak isteyen siyah-beyazlı ekip, Corinthians'ta kiralık olarak forması giyen Fabian Balbuena için koları sıvadı. Kartal, Paraguaylı savunmacıyı kadrosuna dahil etmek istiyor. İşte haberin detayları... | Beşiktaş haberleri
Fotomaç'ın haberine göre Beşiktaş'ın önüne getirilen son stoper Corinthians'ta kiralık olarak forma giyen Fabian Balbuena oldu. 31 yaşındaki Paraguaylı stoperin bonservisi Dinamo Moskova'da.
Daha önce Premier Lig'de West Ham forması fa giyen 31 yaşındaki Balbuena, Avrupa'ya dönmek istiyor. Tudo Timao sitesinde yer alan habere göre siyah-beyazlıların güncel piyasa değeri 6 milyon euro olan savunma futbolcusu Balbuena'yı satın alma opsiyonu ile kiralık olarak transfer etmek istediği belirtildi.