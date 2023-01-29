Beşiktaş yönetimi, sezon başında 1+1 yıllığına kadrosuna dahil ettiği Cenk Tosun'un başarılı performansı sonrası opsiyon maddesinin şartlarını beklemeden sözleşmenin uzatılması ve iyileştirilmesi kararını aldı.
BEŞİKTAŞ HABERLERİ - Beşiktaş'tan Cenk Tosun'a büyük jest! Sözleşme...
İkinci Beşiktaş döneminde gösterdiği performans ile siyah-beyazlı ekibi şampiyonluk yarışında bulunduran Cenk Tosun'da gelişmeler yaşanıyor. Golcü oyuncunun sözleşmesindeki opsiyon maddesinin şartları beklenmeyecek. İşte haberin detayları... | Beşiktaş haberleri
Sabah'ın haberine göre Cenk ile yapılan anlaşmanın opsiyonun maddesinde "25 maça çıkması halinde ya da lig karşılaşmalarında 15 gole katkıda bulunması durumunda sözleşmesi otomatik olarak 1 yıl daha uzar" ibaresi bulunuyor.
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Şu ana dek ligde 18 maça çıkan ve 8 gol, 1 asist katkısı sağlayan Cenk'in kalan bölümde şartları tamamlaması beklenmeyecek.