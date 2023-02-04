Sivasspor - Beşiktaş maçı ne zaman, saat kaçta hangi kanalda? BJK maçı izle

Spor Toto Süper Lig'de heyecan sürüyor. Ligin 23. haftasında Sivasspor, sahasında Beşiktaş'ı konuk ediyor. Mücadele öncesi ilk 11'ler belli oldu. İşte detaylar...

Spor Toto Süper Lig'de heyecan 23. haftada Sivasspor-Beşiktaş karşılaşmasıyla devam ediyor. Mücadele öncesi ilk 11'ler belli oldu.

SİVASSPOR-BEŞİKTAŞ İLK 11'LER

Sivasspor: Ali Şaşal, Erdoğan, Goutas, Caner, Uğur, Cofie, Saiz, Hakan, Charisis, Gradel, Caicedo.

Beşiktaş: Mert, Rosier, Welinton, Saiss, Masuaku, Hadziahmetovic, Necip, Tayfur, N'Koudou, Cenk, Aboubakar.

SİVASSPOR - BEŞİKTAŞ MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Sivasspor - Beşiktaş maçı 4 Şubat Cumartesi günü saat 16:00'da beIN SPORTS 1'de canlı yayınlanacak.

2 OYUNCU CEZA SINIRINDA

Beşiktaş'ta Sivasspor karşılaşması öncesinde 2 futbolcu sarı kart sınırında bulunuyor. Cenk Tosun ve Arthur Masuaku bugün kart görmeleri halinde cezalı duruma düşecek ve 24. haftadaki MKE Ankaragücü ile yapılacak maçta forma giyemeyecek.

Sivas temsilcisinde Beşiktaş maçı öncesinde savunmada görev yapan Murat Paluli, orta saha oyuncuları Fredrik Ulvestad ve Clinton N'Jie ile forvet Mustapha Yatabare'nin sakatlığı bulunuyor.

SİVASSPOR'DA MÜCADELE SÜRÜYOR

Ligde 1 maçı eksik olan siyah-beyazlı ekip, 11 galibiyet, 6 beraberlik, 3 mağlubiyet ve 39 puanla sıralamanın 4. basamağında yer alıyor. Düşme hattından kurtulma mücadelesi veren 21 puanlı Sivasspor ise 5 galibiyet, 6 beraberlik ve 10 yenilgiyle 14. sırada bulunuyor.