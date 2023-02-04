Spor Toto Süper Lig'de heyecan 23. haftada Sivasspor-Beşiktaş karşılaşmasıyla devam ediyor. Mücadelenin canlı anlatımı haberimizde...

SİVASSPOR-BEŞİKTAŞ İLK 11'LER

Sivasspor: Ali Şaşal, Erdoğan, Goutas, Caner, Uğur, Cofie, Saiz, Hakan, Charisis, Max, Caicedo

Beşiktaş: Mert, Rosier, Welinton, Saiss, Masuaku, Necip, Tayfur, N'Koudou, Hadziahmetovic, Cenk, Aboubakar

SİVASSPOR - BEŞİKTAŞ MAÇI HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANIYOR?

Sivasspor - Beşiktaş maçı 4 Şubat Cumartesi günü saat 16:00'da başladı. Karşılaşma beIN SPORTS 1'de canlı olarak yayınlanıyor.

2 OYUNCU CEZA SINIRINDA

Beşiktaş'ta 2 futbolcu sarı kart sınırında bulunuyor. Cenk Tosun ve Arthur Masuaku bugün Sivasspor maçında kart görmeleri halinde cezalı duruma düşecek ve 24. haftadaki MKE Ankaragücü ile yapılacak maçta forma giyemeyecek.

Sivas temsilcisinde savunmada görev yapan Murat Paluli, orta saha oyuncuları Fredrik Ulvestad ve Clinton N'Jie ile forvet Mustapha Yatabare'nin sakatlığı bulunuyor.

SİVASSPOR'DA MÜCADELE SÜRÜYOR

Ligde 1 maçı eksik olan siyah-beyazlı ekip, 11 galibiyet, 6 beraberlik, 3 mağlubiyet ve 39 puanla sıralamanın 4. basamağında yer alıyor. Düşme hattından kurtulma mücadelesi veren 21 puanlı Sivasspor ise 5 galibiyet, 6 beraberlik ve 10 yenilgiyle 14. sırada bulunuyor.