Spor Toto Süper Lig'in 23. haftasında Beşiktaş deplasmanda Demir Grup Sivasspor'la karşı karşıya geldi. Mücadelenin ilk yarısında siyah-beyazlılarda Kevin N'Koudou, Beşiktaş arması olmayan formayla sahada yer aldı. | Beşiktaş haberleri (BJK spor haberi)

Beşiktaş'ın DG Sivasspor ile deplasmanda oynadığı mücadelenin ilk yarısında Kevin N'Koudou'nun formasında Beşiktaş arması bulunmadı.

Spor Toto Süper Lig'in 23. haftasında Sivasspor ile Beşiktaş karşı karşıya geldi. Sivas 4 Eylül Stadyumu'nda oynanan mücadeleyi Yiğidolar 1-0'lık skorla kazandı.

Maçın ilk yarısında ise enteresan görüntü ortaya çıktı. Beşiktaş'ın Kamerunlu futbolcusu Kevin N'Koudou formasında arma olmadan oynadı. Müsabakanın ilk 45. dakikasında N'Koudou formasında Beşiktaş arması yer almadı.

Bu görüntünün ardından ise sosyal medyada N'Koudou'nun formasında amblem olmaması siyah-beyazlı taraftarlar tarafından büyük tepki topladı.