Spor Toto Süper Lig'in 23. haftasında oynanacak olan Sivasspor - Beşiktaş müsabakası öncesinde flaş bir gelişme yaşandı. Cezayirli yıldız Rachid Ghezzal, Sivasspor - Beşiktaş maçının kadrosunda yer alacak. İşte detaylar...

Süper Lig'in 23. haftasında Beşiktaş, deplasmanda Demir Grup Sivasspor'la karşılaşacak. Bu maç öncesi siyah-beyazlılarda flaş bir gelişme yaşandı. Cezayirli yıldız, 3.5 ay sonra maç kadrosuna alındı. Sakatlığı nedeniyle uzun bir süredir sahalardan uzak kalan Ghezzal'ın müsabakaya yedek başlayacağı bildirildi. Siyah-beyazlıların yeni transferi Amir Hadziahmetovic de kafilede bulunuyor.

Beşiktaş'ın Sivasspor maçı kamp kadrosunda şu isimler yer aldı:

Mert Günok, Ersin Destanoğlu, Emre Bilgin, Valentin Rosier, Tayyip Talha Sanuç, Georges-Kevin N'Koudou, Cenk Tosun, Vincent Aboubakar, Dele Alli, Atiba Hutchinson, Emrecan Uzunhan, Kerem Atakan Kesgin, Rachid Ghezzal, Amir Hadziahmetovic, Necip Uysal, Berkay Vardar, Welinton Souza, Arthur Masuaku, Romain Saiss, Oğuzhan Akgün, Jackson Muleka, Umut Meraş, Tayfur Bingöl.

İŞTE BEŞİKTAŞ'IN SİVASSPOR MAÇI KADROSU