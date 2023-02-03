Beşiktaş'ta Kevin N'Koudou kararı! Sözleşmesi uzatılacak mı?
Devre arası transfer döneminde çalışmalarına devam eden Beşiktaş, iç transferde de hareketli günler geçiriyor. Siyah-beyazlılar sözleşmesi sezon sonunda bitecek Kevin N'Koudou konusunda kararını verirken, oyuncuyla yeni mukavele imzalanacak. İşte detaylar... | Beşiktaş transfer haberleri (BJK spor haberi)
Beşiktaş Haberleri Yayın Tarihi: 03.02.2023- 19:43
Transfer çalışmalarına devam eden Beşiktaş'ta kadrodaki oyuncularla sözleşme görüşmelerini sürdürüyor.
Kartal, sözleşmesi sezon sonu bitecek olan 27 yaşındaki Kevin N'Koudou ile yeni kontrat imzalayacak.
Beşiktaş'ta bu sezon 20 maça çıkan oyuncu, 5 kez fileleri havalandırdı.