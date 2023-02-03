Beşiktaş taraftarları, Colley'nin sosyal medya profilini yorumlarla doldurdu.
Beşiktaş'ta Omar Colley transferi için temaslar yoğunlaştı!
Beşiktaş transfer haberi: Şenol Güneş yönetiminde çıkışa geçen Beşiktaş'ta kadroyu güçlendirmek adına çalışmalar sürüyor. Stoper hattına takviye yapmak isteyen siyah-beyazlılar, Omar Colley için yoğun mesai harcıyor. Bu transfer için taraftarlar da devreye girdi. İşte detaylar...
Beşiktaş Haberleri
Yayın Tarihi: 03.02.2023- 13:37
Beşiktaş'ın teklifini kabul etmeye "davet" ettiler.