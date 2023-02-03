Beşiktaş'ta transfer harekatı tüm hızıyla devam ediyor. Kadrrosunu önce Aboubakar, ardından da Amir Hadziahmetovic'i alarak güçlendiren siyah-beyazlılar, kanat bölgesine de bir takviye yapmak için girişimlerini hızlandırdı. Fotomaç'ın haberine göre bu mevkii için bir çok isimle temasa geçen Beşiktaşlı yetkililer, son olarak Fabio Borini isminde karar kaldı. Siyah-beyazlılar, görüşmeye devam ettikleri Southampton'da oynayan Djenepo'nun ardından Karagümrük'ün 31 yaşındaki yıldızı Fabio Borini için tüm şartlarını zorluyor. Öyle ki, Başkan Ahmet Nur Çebi'nin Borini için Karagümrük Başkanı Süleyman Hurma ile birkaç kez telefonda görüşerek bu transferde bizzat devrede olduğu belirtildi.
BEŞİKTAŞ HABERLERİ - Borini teklifi ortaya çıktı! İşte detaylar
Süper Lig'de üst üste aldığı 5 galibiyetten sonra Fatih Karagümrük beraberliği ile serisi sonra eren Beşiktaş, şampiyonluk yarışında yara aldı. Siyah-beyazlı ekip kadrosuna yapacağı takviyelerle yarışa tutunmak istiyor. Kartal'ın Karagümrük'e Fabio Borini için yaptığı teklifin detayları ortaya çıktı. | Beşiktaş haberleri
SÖZLEŞMESİ SEZON SONU BİTİYOR
Yeni takviyelerle kadrosunu güçlendirerek şampiyonluk yarışından kopmak istemeyen Beşiktaş, Borini için Karagümrük kulübüne 1 milyon Euro bonservis + bir oyuncuyu da kiralık olarak gönderme teklifinde bulundu. Kırmızı-siyahlıların ise bu teklife karşılık, "Borini'nin sözleşmesinde 2.5 milyon euro'luk serbest kalma maddesi bulunuyor" yanıtını vererek, bu rakamdan aşağıya vermeyi düşünmedikleri belirtildi. Beşiktaşlı yetkililer ise "Borini'nin sözleşmesi sezon sonu bitiyor, o zaman Mayıs'ı bekleyelim" diyerek karşı bir hamlede bulunmaları üzerine; Karagümrük cephesinin "Teklifinizi tekrar düşüneceğiz" yanıtını verdiği öğrenildi.
20 RESMİ MAÇTA 13 GOL, 7 ASİST
Siyah-beyazlıların renklerine katmak istediği Borini, bu sezon etkili bir performans ortaya koyuyor. Bugüne kadar 19'u Süper Lig, 1'i Türkiye Kupası olmak üzere 20 resmi maça çıkan İtalyan futbolcu; bu periyotta rakip fileleri 13 kez havalandırdı, 7 de asist yaptı ve toplamda 20 gole direkt olarak katkı sağladı. Toplam 1473 dakika sahada kalan Borini, 113 dakikada bir gol atma istatistiği yakaladı.