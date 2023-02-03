Spor Toto Süper Lig'in 22. haftasında Adana Demirspor maçının ardından Fenerbahçe'nin, hakemlere karşı tepkisi devam ediyor. Konyaspor maçına atanan Atilla Karaoğlan'la ilgili paylaşım yapan sarı-lacivertlilere, Beşiktaş'tan yanıt geldi. İşte o paylaşım... | Beşiktaş haberleri (BJK spor haberi)

Spor Toto Süper Lig'in 23. haftasında Fenerbahçe sahasında arabam.com Konyaspor'u konuk edecek. Bu maça hakem Atilla Karaoğlan'ın atanmasının ardından sarı-lacivertlilerden flaş bir paylaşım gelmişti.

Beşiktaş, bu paylaşımın ardından F.Bahçe'ye yanıt verdi.

Yapılan paylaşımda, "25.12.2022 tarihinde Gaziantep FK ile oynadığımız maçın hakemini, haklı kararında dik durmasına rağmen kendi maçı öncesi algı yaratmak amaçlı kullananlara önerimiz, önlerindeki maça çıkıp şerefiyle hakkıyla mücadele etmeleridir." denildi.