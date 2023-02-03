Spor Toto Süper Lig'in 23. haftasında Fenerbahçe sahasında arabam.com Konyaspor'u konuk edecek. Bu maça hakem Atilla Karaoğlan'ın atanmasının ardından sarı-lacivertlilerden flaş bir paylaşım gelmişti.
Beşiktaş, bu paylaşımın ardından F.Bahçe'ye yanıt verdi.
Yapılan paylaşımda, "25.12.2022 tarihinde Gaziantep FK ile oynadığımız maçın hakemini, haklı kararında dik durmasına rağmen kendi maçı öncesi algı yaratmak amaçlı kullananlara önerimiz, önlerindeki maça çıkıp şerefiyle hakkıyla mücadele etmeleridir." denildi.
25.12.2022 tarihinde Gaziantep FK ile oynadığımız maçın hakemini, haklı kararında dik durmasına rağmen kendi maçı öncesi algı yaratmak amaçlı kullananlara önerimiz, önlerindeki maça çıkıp şerefiyle hakkıyla mücadele etmeleridir. https://t.co/ZSat0z0tjN— Beşiktaş JK (@Besiktas) February 3, 2023