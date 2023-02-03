Beşiktaş'ın sezon başında Premier Lig temsilcisi West Ham'dan kiraladığı Arthur Masuaku'da geri sayıma geçildi. Tecrübeli oyuncu ligde şu ana kadar 19, Ziraat Türkiye Kupası'nda ise 1 maçta forma giydi.
Beşiktaş'ta flaş Masuaku gelişmesi! Bonservisi...
Beşiktaş transfer haberi: Siyah-beyazlıların sezon başında İngiltere Premier Lig ekiplerinden West Ham'dan kiraladığı Masuaku'da sıcak bir gelişme yaşandı. Kartal, tecrübeli sol beki kalıcı olarak renklerine bağlamak üzere. İşte ayrıntılar...
Beşiktaş Haberleri
Yayın Tarihi: 03.02.2023- 10:16
Fotomaç'ın haberine göre; Beşiktaş'ın West Ham ile yaptığı anlaşma gereği Demokratik Kongolu futbolcu, siyah beyazlılarda 5 karşılaşmada forma giymesi halinde sözleşmesinde madde aktif hale gelecek.
Masuaku, Beşiktaş'ta bu sezon 25. maçını oynayınca, siyah beyazlılar oyuncunun bonservisini Premier Lig temsilcisinden alacak. Masuaku, Beşiktaş'ın Süper Lig'de kalan 16 maçın 5'inde daha oynarsa siyah beyazlılarla 3 yıllık sözleşme imzalayacak.