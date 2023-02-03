35 KEZ MİLLİ OLDU

Ancak satın alma opsiyonun 7 milyonun altında olması bekleniyor. 30 yaşında ve 1.99 boyunda olan Jannik Vestergaard 35 kez Danimarka Milli Takım formasını giymiş ve 2 gole de imza atmış çok tecrübeli bir isim.