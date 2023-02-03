Beşiktaş'ta transfer çalışmaları tüm hızıyla devam ediyor. Siyah-Beyazlı stoper için Gambiyalı stoper Omar Colley'in ardından bir savunmacının ismi daha gündeme geldi.
BEŞİKTAŞ TRANSFER HABERİ | Beşiktaş'a Danimarkalı stoper! Şenol Güneş onay verirse...
Süper Lig'de Fatih Karagümrük maçından 1 puanla ayrılan Beşiktaş, şampiyonluk yarışından yara aldı. Siyah-beyazlı ekip kadrosuna yapacağı takviyelerle yarışta öne geçmek istiyor. Kartal, stoper hamlesi yapmanın peşinde. Teknik Direktör Şenol Güneş onay verirse, Beşiktaş yönetimi Danimarkalı stoperi transfer edecek. İşte haberin detayları. | Beşiktaş haberleri
Takvim'de yer alan habere göre, menajerler Premier Lig'de mücadele veren Leicester City'nin Danimarkalı stoperi Jannik Vestergaard'ı Beşiktaş'a önerdiler. Bu teklifin de teknik direktör Şenol Güneş'e iletildiği öğrenildi.
Tecrübeli teknik adam eğer bu ismi kabul ederse Danimarkalı stoper satın alma opsiyonu ile birlikte sezon sonuna kadar kiralanacak. Leicester City ile 2024 yılının haziran ayına kadar sözleşmesi bulunan Jannik Vestergaard'ın güncel piyasa değeri 7 milyon Euro civarında gösteriliyor.