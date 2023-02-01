Beşiktaş'ta Sivasspor maçı hazırlıkları başladı! Başkan Ahmet Nur Çebi de idmanı izledi

Beşiktaş, Süper Lig’in 23. haftasında deplasmanda DG Sivasspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarına, bu sabah yaptığı antrenmanla ara vermeden başladı. Başkan Ahmet Nur Çebi de idmanı takip etti. İşte detaylar... | Son dakika Beşiktaş haberleri (BJK spor haberi)

Beşiktaş Haberleri Yayın Tarihi: 01.02.2023- 14:51 Güncelleme Tarihi: 01.02.2023- 14:53