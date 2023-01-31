Karagümrük Beşiktaş maçında penaltı itirazı! VAR izledi karar ofsayt
Beşiktaş, Süper Lig'in 22. haftasında Karagümrük deplasmanına konuk oldu. Siyah-Beyazlıların kalesinde yaşanan pozisyonda Borini yerde kaldı ve penaltı bekledi. İşte VAR'ın kararı...
Beşiktaş Haberleri
Yayın Tarihi: 31.01.2023- 20:33 Güncelleme Tarihi: 31.01.2023- 20:37
Beşiktaş, Süper Lig'in 22. haftasında Karagümrük deplasmanına konuk oldu.
Siyah-Beyazlıların kalesinde yaşanan pozisyonda Borini yerde kaldı ve penaltı bekledi.
Hakem Ali Şansalan VAR'da pozisyonu izledi ve öncesinde Kazım'ın ofsaytta olduğuna karar verdi.
İŞTE O ANLAR...
Görüntü beIN Sports'tan alınmıştır...