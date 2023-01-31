Spor Toto 2. Lig Beyaz Grup ekiplerinden İnegölspor'un teknik direktörü Bahaddin Güneş, kalp krizi şüphesiyle tedavi altına alındı.

İnegölspor Kulübünden yapılan açıklamada, Güneş'in sabah saatlerinde fenalaşarak hastaneye kaldırıldığı belirtilerek, "Kalp krizi şüphesiyle Bursa Medicana Hastanesine sevk edilen teknik direktörümüz Bahaddin Güneş'in şu anda durumu iyi ve anjiyo yapılacak. Hocamıza 'geçmiş olsun' dileklerimizi sunar, tez zamanda iyileşip aramıza dönmesini temenni ederiz." ifadelerine yer verildi.