Süper Lig 'in 22. haftasında Beşiktaş Karagümrük'e konuk oldu.Olimpiyat Stadı'nda oynanan mücadele 1-1 sona erdi.Beşiktaş'ın golünü Cenk Tosun kaydetti.Karagümrük'ün golü ise Ozdoev'den geldi.Bu sonucun ardından Beşiktaş puanını 39, Karagümrük ise 23 yaptı.Süper Lig'de 23. haftada Beşiktaş, Sivasspor 'a konuk olacak.Karagümrük ise Ankaragücü ile deplasmanda karşı karşıya gelecek.

BEŞİKTAŞ'TA 3 EKSİK

Ligde son 5 maçını kazanan siyah-beyazlı ekipte 3 futbolcu, Fatih Karagümrük karşısında kadroya dahil edilmedi.

Tedavisi süren Rachid Ghezzal ile sakatlıkları bulunan Josef de Souza ile Salih Uçan, 21 kişilik kadroda yer almadı.



MAÇTAN DAKİKALAR



5'inci dakikada Welinton'ın hatalı pasında topla buluşan Ricci, bekletmeden Kazım'ı gördü. Bu oyuncunun pasıyla ceza sahası yayı önünde topla buluşan Bertolacci'nin ceza sahası içerisine girer girmez sol ayağıyla yaptığı vuruşta meşin yuvarlak yandan dışarı gitti.



10'uncu dakikada Ozdoev'in sağ kanada doğru açılan pasına hareketlenen Colley'in son çizgiden yaptığı ortaya altıpas üzerinde yükselen Kazım'ın müsait pozisyonda yaptığı kafa vuruşunda meşin yuvarlak üstten dışarı gitti.



25'inci dakikada Redmond'ın pasıyla buluşan Tayfur, sol kanattan savunma arkasına sarkan Cenk'e gördü. Bu oyuncunun ceza sahası içerisine girer girmez sağ ayağıyla yaptığı plase vuruşta meşin yuvarlak direkten oyun alanına geri döndü.



33'üncü dakikada Beşiktaş öne geçti. Sol kanattan Masuaku'nun ortasında kafa topu mücadelesi sonrasında Baniya'nın ayağına çarpan top Cenk Tosun'un önünde kaldı. Bu oyuncunun altıpas içinden yaptığı vuruşta meşin yuvarlak ağlara gitti: 0-1.



43'üncü dakikada korner organizasyonunda Ricci'nin yerden ceza sahası içerisine yolladığı topa hareketlenen Borini'nin vuruşunda meşin yuvarlak yandan dışarı gitti.



Karşılaşmanın ilk yarısı Beşiktaş'ın 1-0 üstünlüğü ile sona erdi.



49'uncu dakikada Fatih Karagümrük öne geçti. Kazım'ın pasına hareketlenen Borini, ceza sahası yayı hemen gerisinden tek pasıyla Ozdoev'i kaçırdı. Bu oyuncunun ceza sahası içinde karşı karşıya pozisyonda yaptığı vuruşta meşin yuvarlak ağlara gitti: 1-1.



90'ıncı dakikada hızlı gelişen Karagümrük atağında ceza sahası dışında topla buluşan Borini'nin plase vuruşunda kaleci Mert topu kornere çeldi.



Karşılaşmada başka gol olmadı ve Beşiktaş, Karagümrük ile 1-1 berabere kaldı.