Beşiktaş, Süper Lig'in 22. haftasında Fatih Karagümrük deplasmanına çıkıyor. Fatih Karagümrük - Beşiktaş maçının canlı anlatımına haberimizden ulaşabilirsiniz.
FATİH KARAGÜMRÜK - BEŞİKTAŞ MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?
Fatih Karagümrük - Beşiktaş maçı saat 20.00'de başladı. Müsabaka beIN SPORTS 1'de canlı yayınlananıyor.
FATİH KARAGÜMRÜK - BEŞİKTAŞ MAÇI İLK 11'LERİ
Fatih Karagümrük: Batuhan, Biraschi, Rayyan, Dresevic, Levent, Ricci, Ozdoev, Bertolacci, Colley, Borini, Kazım.
Beşiktaş: Mert, Rosier, Welinton, Tayyip, Masuaku, Tayfur, Gedson, Dele Alli, Redmond, Cenk, Aboubakar.