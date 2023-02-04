Sivasspor Beşiktaş maçında Kevin N'Koudou'nun armasız forması gündem olmuştu! O detay ortaya çıktı

Sivasspor Beşiktaş maçında Kevin N'Koudou'nun armasız forması gündem olmuştu! O detay ortaya çıktı

Spor Toto Süper Lig'in 23. haftasında Beşiktaş deplasmanda Demir Grup Sivasspor'la karşı karşıya geldi. Mücadeleyi siyah-beyazlılar 1-0 kaybederken, ilk yarıda Kevin N'Koudou'nun armasız formayla sahada olması gündem olmuştu. Fransız oyuncunun formasında neden arma olmadığı ortaya çıktı. İşte detaylar... | Beşiktaş haberleri (BJK spor haberi)

Beşiktaş Haberleri Yayın Tarihi: 04.02.2023- 21:50