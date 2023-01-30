Spor Toto Süper Lig'de 5 maçlık galibiyet serisi yakalayan siyah beyazlılar şampiyonluk için transferde harekete geçti.
BEŞİKTAŞ HABERLERİ - Fransız basını yazdı! Beşiktaş'a Brezilyalı orta saha
Aldığı galibiteylerle şampiyonluk yarışına tutunan Beşiktaş, gözünü transfer dönemine çevirdi. Aboubakar'ı kadrosuna katan Kartal, orta sahaya takviye yapmak istiyor. L'Équipe'in haberine göre siyah-beyazlılar, Brezilyalı orta saha oyuncusunu gündemine aldı. İşte haberin detayları...
Beşiktaş Haberleri
Yayın Tarihi: 30.01.2023- 22:23
Spor Toto Süper Lig'de 5 maçlık galibiyet serisi yakalayan siyah beyazlılar şampiyonluk için transferde harekete geçti.
Ocak transfer döneminin hareketli takımlarından Beşiktaş Aboubakar'ın ardından bir yıldız transferi daha yapmak istiyor.
fotomaç.com.tr'den Enes Cevahirci'nin L'Équipe'den derlediği habere göre Beşiktaş, Monaco forması giyen Jean Lucas için devreye girdi.