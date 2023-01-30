BEŞİKTAŞ HABERİ: Valentin Rosier transferinde karar verildi! Monza...

İtalya Ligi takımlarından Monza, Beşiktaş'ın başarılı oyuncusu Valentin Rosier'e talip olmuştu. İtalyan ekibi, siyah beyazlıların yıldızı için 3.5 milyon Euro'luk resmi teklif yapmıştı. Ancak Monza transferde geri adım attı. İşte ayrıntılar... (aspor.com.tr - Özel Haber / BORA SALGIN)