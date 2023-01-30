Beşiktaş'ın Fransız sağ beki Valentin Rosier ile ilgili önemli bir gelişme yaşandı.
BEŞİKTAŞ HABERİ: Valentin Rosier transferinde karar verildi! Monza...
İtalya Ligi takımlarından Monza, Beşiktaş'ın başarılı oyuncusu Valentin Rosier'e talip olmuştu. İtalyan ekibi, siyah beyazlıların yıldızı için 3.5 milyon Euro'luk resmi teklif yapmıştı. Ancak Monza transferde geri adım attı. İşte ayrıntılar... (aspor.com.tr - Özel Haber / BORA SALGIN)
Bora Salgın| Beşiktaş Haberleri
Yayın Tarihi: 30.01.2023- 14:30
İtalya Ligi takımlarından Monza, 26 yaşındaki futbolcu için siyah beyazlılara 3.5 milyon Euro'luk teklif yapmıştı.
Ancak İtalyan temsilcisi transferde geri adım attı.