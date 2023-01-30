Devre arası transfer dönemi için çalışmalarını sürdüren Beşiktaş, bir transferde daha mutlu sona ulaştı.

Wout Weghorst'un ayrılığı sonrası eski oyuncusu Vincent Aboubakar'la o bölgeyi güçlendiren siyah-beyazlılar, orta saha takviyesini de gerçekleştirdi. Kara Kartal, Süper Lig ekibi arabam.com Konyaspor'da forma giyen Amir Hadziahmetovic için yeşil-beyazlılarla anlaşma sağladı.

Beşiktaş'ın kasasından bu transfer için 3 milyon Euro çıkacak. Ayrıca 1 milyon Euro da başarıya göre bonus ödeyecek. Oyuncuyla 4.5 yıllık sözleşme imzalayacak siyah-beyazlılar, ayrıca Konyaspor'a sonraki satıştan da yüzde 20 pay verecek.

AMIR HADZIAHMETOVIC KİMDİR?

Amir Hadziahmetovic, 8 Mart 1997'de Danimarka'nın Nexo kentinde dünyaya geldi. Futbola Bosna Hersek'in Zeljeznicar takımında başlayan Hadziahmetovic, 2016'nın devre arasında 500 bin Euro bonservis bedeliyle Konyaspor'a transfer oldu. 25 yaşındaki oyuncunun güncel piyasa değeri ise 6 milyon Euro...