BEŞİKTAŞ TRANSFER HABERİ: Gedson Fernandes'e flaş talip! Sezon sonunda...

Beşiktaş'ın yıldız oyuncusu Gedson Fernandes ile ilgili sıcak gelişmeler yaşanıyor. Siyah beyazlılarda ortaya koyduğu performansla büyük övgü alan Portekizli futbolcu, Avrupa kulüplerinin dikkatini çekmeyi başardı. 24 yaşındaki orta sahaya Fransa'dan sürpriz bir talip çıktığı öğrenildi. İşte ayrıntılar... (aspor.com.tr - Özel Haber / KUBİLAY AÇIKGÜN)