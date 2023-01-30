Süper Lig'de 4. sırada yer alan Beşiktaş'ta transfer hareketliliği yaşanıyor.
BEŞİKTAŞ TRANSFER HABERİ: Gedson Fernandes'e flaş talip! Sezon sonunda...
Beşiktaş'ın yıldız oyuncusu Gedson Fernandes ile ilgili sıcak gelişmeler yaşanıyor. Siyah beyazlılarda ortaya koyduğu performansla büyük övgü alan Portekizli futbolcu, Avrupa kulüplerinin dikkatini çekmeyi başardı. 24 yaşındaki orta sahaya Fransa'dan sürpriz bir talip çıktığı öğrenildi. İşte ayrıntılar... (aspor.com.tr - Özel Haber / KUBİLAY AÇIKGÜN)
Kubilay Açıkgün| Beşiktaş Haberleri
Yayın Tarihi: 30.01.2023- 12:46
Siyah beyazlılarda gösterdiği performansla takdir toplayan Gedson Fernandes için sürpriz bir takım devreye girdi.