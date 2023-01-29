TRANSFER HABERİ: Beşiktaş'ın istediği Hakim Ziyech'in bonservis bedeli oldu!

Beşiktaş'ın ara transfer döneminde kadrosuna katmak istediği Hakim Ziyech ile ilgili sürpriz bir haber geldi. Chelsea'nin, yıldız orta saha için istediği bonservis ücretinin belli olduğu öğrenildi. İşte ayrıntılar... (aspor.com.tr - Dış Haberler / KUBİLAY AÇIKGÜN)