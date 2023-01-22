Spor Toto Süper Lig'in 20. haftasında Beşiktaş deplasmanda Yukatel Kayserispor'a konuk olacak. Mücadele öncesi siyah-beyazlıların teknik direktörü Şenol Güneş açıklamalarda bulundu. Deneyimli çalıştırıcı, "Aboubakar için olan süreç uzayınca sabah geldi. Uykusuz ve yorgundu, onun dışında fiziksel bir şey yok." ifadelerini kullandı. | Beşiktaş haberleri (BJK spor haberi)

Spor Toto Süper Lig'in 20. hafta karşılaşmasında deplasmanda Yukatel Kayserispor'a konuk olacak Beşiktaş'ta teknik direktör Şenol Güneş, maç öncesi açıklamalarda bulundu.

İşte o sözler:

Aboubakar için olan süreç uzayınca sabah geldi. Uykusuz ve yorgundu, onun dışında fiziksel bir şey yok. Oyun olarak bir sorun olacağını düşünmüyorum. Bizim için önemli bir oyuncu, daha önceki başarıları ve hizmetleri belli.

Biz her maça kazanmak için çıkıyoruz. Oyun formatımızı oturtmaya çalışıyoruz. Her geçen gün iyiye gideceğiz. Güzel bir maç olacak diye düşünüyorum. Kazanmak istiyoruz, bunu rakipten daha fazla isteyen takım durumuna geldiğimizde, sonucu alırız. Zor bir maç olacak.