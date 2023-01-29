Siyah-beyazlılardan yapılan açıklamada "Profesyonel futbolcumuz Emirhan İlkhan'ın Torino Kulübüne kesin transferi konusunda; 4 milyon 500 bin avro garanti bedel ve oyuncunun Torino ile sözleşmesi devam ederken bir başka kulübe kesin transferi halinde, net transfer gelirinin yüzde 15'inin şirketimize ödenmesi, şeklinde anlaşma sağlanmıştır." ifadeleri kullanılmıştı.