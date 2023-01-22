Beşiktaş'ın Kamerunlu futbolcusu Kevin Nkoudou, üst solunum yolu enfeksiyonu ve yüksek ateş sebebiyle Kayserispor maçının kadrosundan çıkarıldı.
Spor Toto Süper Lig'in 20. haftasında Kayserispor deplasmanına çıkacak olan Beşiktaş'ta Kamerunlu oyuncu Kevin Nkoudou hastalığından dolayı karşılaşmada oynayamayacak. Siyah-beyazlılardan yapılan açıklamada, Nkoudou'nun üst solunum yolu enfeksiyonu ve yüksek ateş sebebiyle, maça az bir süre kala kadrodan çıkarıldığı ifade edildi.
27 yaşındaki futbolcu bu sezon 16'sı Süper Lig, 2'si de Ziraat Türkiye Kupası'nda olmak olmak üzere toplam 18 resmi mücadelede görev aldı ve 5 kez rakip fileleri havalandırdı.
Beşiktaş'ta Kayserispor maçı öncesi N'Koudou gelişmesi! Kadrodan çıkarıldı
Süper Lig'in 20. haftasında Beşiktaş, Kayserispor deplasmanında mücadele edecek. Zorlu maç öncesinde siyah beyazlı ekibe Kevin N'Koudou'dan kötü haber geldi. Yıldız futbolcu, 38.5 derece ateş nedeniyle maç kadrosundan çıkarıldı. N'Koudou stadyuma gelmedi ve otelde bırakıldı.
Beşiktaş Haberleri
Yayın Tarihi: 22.01.2023- 15:14 Güncelleme Tarihi: 22.01.2023- 16:09
Beşiktaş'ın Kamerunlu futbolcusu Kevin Nkoudou, üst solunum yolu enfeksiyonu ve yüksek ateş sebebiyle Kayserispor maçının kadrosundan çıkarıldı.