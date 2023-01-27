Beşiktaş Alanyaspor maçı sonrası Mert Günok: Şenol hoca geldi taşlar yerine oturdu

Mert Günok, Beşiktaş'ın Alanyaspor'u 3-0 mağlup ettiği maçın ardından konuştu. Günok, ""Şenol Hoca geldi ve takımda taşlar yerine oturmaya başladıktan sonra takımın oyunu bir şeylerin göstergesiydi. Taraftarımız bize çok büyük destek verdi. Arkamızda olduklarını hissettirdiler. Dele Alli'nin golüne ve iyi oynamasına çok sevindim. Şampiyonluk yolunda herkese çok ihtiyacımız var." dedi.

Beşiktaş Haberleri Yayın Tarihi: 27.01.2023- 23:54