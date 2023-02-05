Sivasspor'da yeni transfer Samuel Saiz attığı golle birlikte uzun süre sonra bir ilke imza attı. Milliyet'in OPTA'dan derlediği veriye göre; Beşiktaş maçında fileleri havalandıran Samuel Saiz, Pedro Henrique'den (Eylül 2021'de Fenerbahçe maçı) bu yana Sivasspor formasıyla ilk 11'de başladığı ilk Süper Lig maçında gol atan ilk oyuncu oldu.