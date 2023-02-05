Sivasspor, Spor Toto Süper Lig'in 23'üncü haftasında Beşiktaş'ı konuk etti. Kırmızı-beyazlılarda kısa süre önce transfer edilen yıldız futbolcu uzun süre sonra bir ilke imza attı.
Sivasspor-Beşiktaş maçında dikkat çeken Fenerbahçe detayı!
Süper Lig'in 23. haftasında Beşiktaş deplasmanda karşılaştığı Sivasspor'a 1-0 mağlup oldu. Mücadelenin tek golünü atan Saiz, bir ilke imzasını attı. İşte o veri ve dikkat çeken Fenerbahçe detayı...
Beşiktaş Haberleri
Yayın Tarihi: 05.02.2023- 11:33
Beşiktaş'a karşı etkili performans sergileyen tecrübeli oyuncu maça damga vurdu.
Yeni Sivas 4 Eylül Stadyumu'ndaki müsabakaya taraftarların ilgisi az oldu.