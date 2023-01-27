Beşiktaş'ta ocak ayı transfer çalışmaları sürüyor. Siyah beyazlılar, Şenol Güneş'in talebi doğrultusunda orta sahaya takviye yapmak için harekete geçmişti.
Wilmar Barrios Beşiktaş'a gidecek mi? Transfer kararını verdi
Beşiktaş'ta orta saha arayışları tüm hızıyla devam ediyor. Siyah beyazlılar, Rusya Ligi takımlarından Zenit'te forma giyen Wilmar Barrios için resmi teklif yapmıştı. 29 yaşındaki Kolombiyalı futbolcu, Beşiktaş ile ilgili transfer kararını verdi. İşte detaylar... (aspor.com.tr - Dış Haberler / KUBİLAY AÇIKGÜN)
Kubilay Açıkgün| Beşiktaş Haberleri
Yayın Tarihi: 27.01.2023- 10:34
Ara transfer döneminde birçok futbolcuyu gündemine alan Kartal, bu isimlerle görüşmelerine devam ediyordu.
Hatta Beşiktaş'ın, Zenit forması giyen Wilmar Barrios için resmi teklif yaptığı belirtilmişti.