Beşiktaş, defanstaki açığını kapatacak bir stoper arıyor.
BEŞİKTAŞ TRANSFER HABERİ - Kartal'a Fransız stoper! Liste uzadı
Devre arası transfer döneminin başlamasıyla birlikte harekata geçen Beşiktaş, listeyi büyüttü. Stoper hattını kuvvetlendirmek isteyen siyah-beyazlı ekip, Omar Colley ve Jannik Vestergaard ile ilgileniyordu. Kara Kartal listeye Fransız bir ismi daha ekledi. İşte detaylar... | Beşiktaş haberleri
Beşiktaş Haberleri
Yayın Tarihi: 21.01.2023- 06:40
Sampdoria'dan Omar Colley için G.Saray ile bir yarış sürerken, Jannik Vestergaard'da gündemdeki bir diğer isimdi.
Siyah-beyazlılar için sürpriz bir iddia da Fransa'dan geldi. Siyah-beyazlıların Reims takımında forma giyen 24 yaşındaki Andreaw Gravillon için resmi teklif yaptığı iddia edildi.