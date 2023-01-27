"Ziraat Türkiye Kupası'nda geçen yıl final oynamış bir takım olarak, finalin altında kalacak her eleme bizim için bir başarı olmayacaktır. Bizin için başarı, final oynayıp kupayı almak olacaktır. Kupada Fenerbahçe rakibimiz oldu. Büyük bir camia. Gerçekten zor bir deplasman. Fenerbahçe'nin kadro derinliği ve taraftar desteğini düşünecek olursak bizim için zor bir maç olacak. Geçtiğimiz yıl yine Fenerbahçe ile elemede eşleşmiş ve son dakikalarda Ramazan Civelek'in attığı golle kazanıp üst tura çıkmıştık. Bu yıl da aynı motivasyonla İstanbul'a gideceğiz. Amacımız, Fenerbahçe'yi elemek ve bir üst tura çıkmak. Finale kadar da burada mücadele etmek istiyoruz. Çünkü Kayserispor'un ligdeki yeri rahat, düşme gibi bir kaygımız yok. Şampiyon olabilecek bir puan avantajımız yok. Bu yüzden büyük motivasyonumuz kupada. Umarım kupada final oynar, kupayı alırız."