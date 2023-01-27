Kayserispor Kulübü Basın Sözcüsü Samet Koç, bu sezon asıl motivasyonlarının Ziraat Türkiye Kupası olduğunu, burada finale çıkıp kupayı almayı hedeflediklerini belirtti.
Onur Bulut için transfer açıklaması! Beşiktaş ve Fenerbahçe...
Transfer haberi: Süper Lig ekiplerinden Kayserispor'da forma giyen Onur Bulut için resmi açıklama geldi. Tecrübeli sağ bekin geleceğiyle ilgili olarak Kayserispor Basın Sözcüsü Samet Koç açıklamalarda bulundu. Koç, yaptığı konuşmada, Onur Bulut'a Beşiktaş, Fenerbahçe ve Eyüpspor'un talip olduğunu açıkladı. İşte detaylar...
Koç, yaptığı yazılı açıklamada, Ziraat Türkiye Kupası'nda Fenerbahçe ile eşleştiklerini anımsatarak, geçtiğimiz sezon olduğu gibi sarı-lacivertli takımı İstanbul'da yenerek yarı finale yükselmek istediklerini kaydetti.
Kayserispor'un iyi bir futbol oynadığını ve her maçta takımlarına güvendiklerini aktaran Koç, şöyle devam etti: