Beşiktaş, orta sahasını güçlendirmek için arayışlarını dört koldan sürdürüyor. Fotomaç'ın haberine göre bir çok isimle temasa geçen siyah-beyazlıların, şimdi de ezeli rakibi F.Bahçe'de forma giyen Miha Zajc için ilk resmi görüşmesini yaptığı ifade edildi.
BEŞİKTAŞ TRANSFER HABERİ - Beşiktaş'tan Miha Zajc hamlesi! İlk görüşme yapıldı
Transfer döneminin başlamasıyla birlikte çalışmalarını hızlandıran Beşiktaş, orta sahaya takviye yapmak istiyor. Siyah-beyazlı ekip bu doğrultuda Fenerbahçe'de süre bulmakta zorlanan Miha Zajc'ı renklerine bağlamak istiyor. Sezon sonu sözleşmesi sona erecek olan Zajc, sarı-lacivertlilerin yaptığı teklifi reddetmişti. Beşiktaş, oyuncuyu devre arasında kadrosuna katmak istiyor. İşte haberin detayları... | Beşiktaş haberleri
Son dönemde Şenol Güneş'in istediği transferler konusunda görevi üstlenen siyahbeyazlı kulübün Asbaşkanı Emre Kocadağ, F.Bahçeli yetkililer ile bir araya geldi ve Zajc'a talip olduklarını iletti. Kocadağ'ın, "Oyuncu bize sezon sonunda bedelsiz olarak önerildi ama kulüpler arasındaki iyi niyetin bir göstergesi olarak eğer Zajc'i şimdi verirseniz, size 1 milyon euro ödeyebiliriz" önerisini sundu.
Sarı-lacivertli yetkililerin de, Başkan Koç'un Zajc için 2 milyon euro'luk bir bedel belirlediğini ancak teklifi yönetim kuruluna getireceği sözünü verdikleri belirtildi.